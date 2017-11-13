戒嚴政治犯監獄悄悄「去蔣」 移除門前「永懷領袖」

新店戒治前原有一座蔣介石銅像，基座上還寫著「永懷領袖」，如今此景只剩追憶。（記者吳政峰翻攝）

2017-11-13 00:04

〔記者吳政峰／新北報導〕新店戒治所大門前原有座蔣介石銅像，銅像的頭今年4月8日被「台灣建國工程隊」鋸下，新店戒治所未追究，反趁著10月初所內進行耐震工程時，請包商一併刨除寫著「永懷領袖」的銅像基座，由於新店戒治所前身為專關政治犯的處所，此次「去蔣」象徵意義重大。

新店戒治所1952年設立，前身為「國防部新店監獄」，雖名為軍人監獄，但只要是戒嚴時期警備總部抓到的政治犯，大多送至此處及景美看守所，歷經時代變遷，轉型成毒品戒治機關，2011年更名新店戒治所。

門前的蔣介石銅像歷史約40年，當地老兵路過該處，還會習慣朝銅像敬禮，老蔣是他們的精神依賴，但對歷經白色恐怖與二二八大屠殺的家屬來說，老蔣銅像則是不該存在的紀念物。

台灣建國工程隊表示，慘遭蔣介石魔手的受害者眾，許多冤魂至今尚未平反，民進黨上台時應允的「促進轉型正義條例」，仍躺在立法院，他們決定用民眾力量提醒政府「正視轉型正義」。

他們解釋，今年2月27日到基隆火車站拉倒老蔣銅像，卻遭到數百位警察阻攔，造成交通阻塞，之後才改採砍斷銅像頭，避免影響公眾，3-6月共斬了5顆蔣頭，其中兩案進入司法程序。

日前，他們得悉新店戒治所並未提告，且悄悄移除「永懷領袖」基座，認為法務部主動移除敏感處所的老蔣銅像，「真的做得好」，肯定邱太三對轉型正義的貢獻。

法務部政務次長陳明堂表示，部內未對該事件下指導棋，所有處置均由新店戒治所自行決定。

新店戒治所副所長江慶隆指出，戒治所的主要業務為毒品勒戒，無法兼顧管理門前的銅像，當日發現銅像毀損隨即報案，後考量意識形態爭議，決定暫不提告也不修復，10月初趁著所內進行耐震補強工程，便請包商一併刨除「永懷領袖」石製基座，分文未花。

江慶隆說，附近莒光路上住著許多老兵，看到老蔣銅像受損，難過地流下眼淚嘆息，但未有激烈的行動與言詞，理性平和。

新店戒治所前蔣介石銅像頭顱遭砍實況，現「永懷領袖」的基座也被移除。（記者吳政峰翻攝）

４月８日台灣建國工程隊用鋼鋸鋸下新店戒治所前蔣介石銅像頭顱。（記者吳政峰翻攝）

蔣介石銅像頭顱遭砍後，新店戒治所先把殘身移除。（記者吳政峰翻攝）

讀者日前發現新店戒治所前蔣介石銅像的永懷領袖基座也被移除。（記者吳政峰翻攝）