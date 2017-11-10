行政院鬆綁七休一 科學園區公會：雖不滿意但可接受

2017-11-10 14:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於行政院將對七休一的制度進行修改，台灣科學園區科學工業同業公會理事長沈國榮今天表示，對於行政院版所訂的版本，目前企業跟勞工界兩方面都有意見、都不滿意，但所修正的內容，已多了一些彈性，可讓大家多一些協商的機會，不會被綁死，企業不滿意但可以接受。

行政院會昨日通過勞基法修正案，政院提出「四不變、四彈性」兩大修正重點，對此，沈國榮今天在參加中科廠商聯誼會受訪時表示，對於行政院版所訂的修正案，企業跟勞工界兩方面都有意見，都不滿意，但多了一些彈性，可讓大家多一些協商的機會。

沈國榮表示，不要一個法案就把大家都套死了 ，這一次修法的方向，他認為蠻好的，不但讓企業界有一些彈性，讓勞工也有彈性，不想加班就不要加班，願意加班就有機會加班，這是往好的方向來走，比起以前缺乏彈性將大家都綁死是有進步，企業界雖不滿意但可以接受。

對於有人指稱行政院版本讓勞權倒退30年，沈國榮表示，若修改可能會有勞工持續工作12天，這是極端的例子，任何公司不會連續做12天休2天，若有此情況，除非已經是非常急單，若急單無法交貨，其後續會影響客戶對公司的信任及下單。

沈國榮表示，新修正的勞基法規劃，若要加班還要報備，還要經過很多程序，沒有企業天天都如此，讓員工常常連續上班12天，那生意不是超好。