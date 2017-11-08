祭3策略解決缺電！賴清德︰目標108年起穩定供電

行政院長賴清德今（8）日在行政院，主持「行政院排除產業投資障礙 穩定供電策略」記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-11-08 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德上任後積極解決產業「五缺」問題（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工），今（8）日提出3大政策方向解決「缺電」，包括非核家園、穩定供電、空污改善，透過多元創能增加供給，目標108年起備用容量率維持在15%以上，備轉容量率10%，穩定並安全提供電力。

綜合媒體報導，賴清德今早於行政院召開「行政院排除產業投資障礙、穩定供電策略」記者會，賴清德指出，因經濟發展、民生需求持續成長、供給端因環境議題、機組退休等影響下，電力供應較往年吃緊，若不計入核一廠2部機組及核二廠2號機，106年備用容量率預估僅有7.5%，低於合理備用容量率規劃值15%；而每日備轉容量率低於6%天數計102天，多於105年80天及104年33天。

賴清德表示，政府部門及台電公司將積極執行各項供給面、需求面的強化措施，並透過靈活調度作法，確保電力供應穩定，並提出非核家園、穩定供電、空污改善為3大政策方向，並以多元創能增加供給、積極節能全民參與、靈活調度智慧儲能等3個執行策略，作為解決對策。目標為114年前如期除役核能設備；在穩定供電方面，108年起備用容量率維持在15%以上，備轉容量率10%

行政院針對缺電現況與未來因應對策進行報告。（圖擷取自經濟部）