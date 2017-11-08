消防員若捕蜂捉蛇傷亡 內政部：均屬因公認定

內政部長葉俊榮指出，消防員若因捕蜂捉蛇傷亡，均屬因公。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-08 10:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮今赴立法院內政委員會，進行「消防人力、裝備及捕蜂捉蛇業務歸屬」專案報告。消防員若因捕蜂捉蛇業務不幸傷亡，葉俊榮強調「均屬因公」，並無是否因公之認定疑義。

葉俊榮報告中表示，指出目前全國各消防機關現有員額為14,355人，預算缺額為1,725人，全國消防人員「服務人口數比」達1:1,641，內政部已規劃於2017到2018年分發2,714人，並研訂「充實消防人力推動計畫」，目標是在2028年「服務人口數比」達1:1,100。

對於捕蜂捉蛇業務歸屬，葉俊榮表示，在勤務定位上，此業務屬於為民服務之臨時派遣勤務及機關間行政協助之一環，而消防人員奉派執行捕蜂捉蛇工作，如造成傷亡，均屬因公，並無是否因公之認定疑義。

葉俊榮表示，目前農委會已函發開口契約（範本）及注意事項供地方政府參用，目前有14縣市規劃由農政單位委外辦理，自2018年起轉移業務，各縣市分工機制同中存異，行政院也尊重地方自治規劃。

葉俊榮強調，捕蜂捉蛇長期對消防救災救護業務造成嚴重影響，行政院決議的六大方向與內政部立場沒改變，為維持服務品質，若有需要支援之處，消防機關會排除立即性危害，並協助調整，回歸農政單位委由專業執行。