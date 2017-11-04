蔡英文返台演說：朝野攜手成就更好的台灣

2017-11-04 13:59

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統結束出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等南太平洋3友邦行程，今日中午搭乘專機返抵桃園機場，她在機場對此行成果發表簡短談話中表示，八天七夜緊湊的行程，我們完成了預定的目標，不僅要感謝工作人員的辛勞，也要歸功於長期以來不論是民進黨政府或是國民黨政府在外交工作上所累積的基礎，蔡英文並指出，「不分黨派的合作以及施政成果不斷的累積是讓國家往前走的關鍵」，「當朝野能夠攜手合作，絕對可以成就一個更好的台灣」。

結束八天七夜出訪南太平洋三友邦行程，蔡英文以及訪問團成員中午搭機返抵桃園機場，並在機場簡短說明此行成果。

蔡英文表示，這次訪問的三個友邦都是深受全球氣候變遷影響的島國，國家的規模都不大，但是面對的挑戰卻是非常的巨大，出發前設定了二個目標，要展現台灣為國際社會貢獻能力，也要慰勉在友邦的僑胞、台商與技術團的同仁。

蔡英文說，這次旅程中，我們發揮了台灣多元的國力，尤其在農業教育跟醫療方面，強化跟友邦國實質的合作，也深入了解技術團、醫療團的工作生活，感謝第一線工作同仁的努力，因為有你們，友邦人民會永遠看重台灣的友情。

蔡英文表示，八天七夜緊湊的行程，我們完成了預定的目標，不僅要感謝工作人員的辛勞，也要歸功於長期以來不論是民進黨政府或是國民黨政府在外交工作上所累積的基礎。她說，「不分黨派的合作以及施政成果不斷的累積是讓國家往前走的關鍵，民主國家內部一定有競爭，但在國家利益之前，沒有朝野之分，只有為台灣永不懈怠的努力。」

蔡英文指出，就像行政院賴清德院長跟吳敦義前副總統的會面，以及宋楚瑜資政將代表出席APEC的領袖高峰會，這兩件事都證明了在國家進步跟民主價值之前，我們可以合作，也可以對話，當朝野能夠攜手合作，絕對可以成就一個更好的台灣，團結一致努力不懈，相信這是國人對所有政黨的期待。