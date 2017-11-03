好伴駐創獲中市府標案 藍委批：鄭麗君不知利益迴避

2017-11-03 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委盧秀燕今召開記者會質疑，文化部長鄭麗君所投資的慕哲社企公司，其轉投資的子公司好伴駐創，連兩年標得台中市政府2件標案共700萬元，「首長不知利益迴避」，鄭應出面說明清楚。

國民黨台中市議員黃馨慧表示，她昨日在台中市議會針對此案質詢，卻沒有一家媒體報導，特北上與立委盧秀燕共同召開記者會。

黃馨慧指出，鄭麗君所投資的慕哲社會企業公司，該企業轉投資的好伴駐創公司，標得台中市政府經發局的標案。

黃馨慧質疑，從文化部長鄭麗君向監察院申報的財產資料，可看到投資慕哲社企5400萬元，慕哲是好伴駐創大金主，因好伴駐創的董事陳妙禎是慕哲企業代表，慕哲則是好伴駐創的最大股東。

黃馨慧指出，好伴駐創的代表人為邱嘉緣，邱為市政顧問，該公司在104年標到台中市商圈輔導計畫，105年標到台中市中區產業創業計畫，兩年總計拿到700萬元標案。

「有關係就可以拿到台中市標案！」盧秀燕質疑，台中市經發局長呂曜志當過鄭麗君的青平台基金會董事，由鄭所投資的慕哲企業其轉投資的好伴駐創，卻標得市政府的公家標案，難道不需要利益迴避，難怪市民會問有無私相授受。

盧秀燕指出，民進黨想請鄭麗君去選台北市長，如果鄭「家大業大」及投資這麼多，有利益迴避問題，鄭就應出面說清楚、講明白，台中市政府也有必要交代清楚。