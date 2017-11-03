好伴駐創獲中市府標案 藍委批：鄭麗君不知利益迴避

2017-11-03 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委盧秀燕今召開記者會質疑，文化部長鄭麗君所投資的慕哲社企公司，其轉投資的子公司好伴駐創，連兩年標得台中市政府2件標案共700萬元，「首長不知利益迴避」，鄭應出面說明清楚。

國民黨台中市議員黃馨慧表示，她昨日在台中市議會針對此案質詢，卻沒有一家媒體報導，特北上與立委盧秀燕共同召開記者會。

黃馨慧指出，鄭麗君所投資的慕哲社會企業公司，該企業轉投資的好伴駐創公司，標得台中市政府經發局的標案。

黃馨慧質疑，從文化部長鄭麗君向監察院申報的財產資料，可看到投資慕哲社企5400萬元，慕哲是好伴駐創大金主，因好伴駐創的董事陳妙禎是慕哲企業代表，慕哲則是好伴駐創的最大股東。

黃馨慧指出，好伴駐創的代表人為邱嘉緣，邱為市政顧問，該公司在104年標到台中市商圈輔導計畫，105年標到台中市中區產業創業計畫，兩年總計拿到700萬元標案。

「有關係就可以拿到台中市標案！」盧秀燕質疑，台中市經發局長呂曜志當過鄭麗君的青平台基金會董事，由鄭所投資的慕哲企業其轉投資的好伴駐創，卻標得市政府的公家標案，難道不需要利益迴避，難怪市民會問有無私相授受。

盧秀燕指出，民進黨想請鄭麗君去選台北市長，如果鄭「家大業大」及投資這麼多，有利益迴避問題，鄭就應出面說清楚、講明白，台中市政府也有必要交代清楚。

  • 國民黨立委盧秀燕及國民黨台中議員黃馨慧今召開記者會質疑文化部長鄭麗君不知利益迴避。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委盧秀燕及國民黨台中議員黃馨慧今召開記者會質疑文化部長鄭麗君不知利益迴避。（記者陳鈺馥攝）

相關關鍵字： 利益迴避 好伴駐創 盧秀燕 鄭麗君