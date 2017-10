2017-10-31 17:40

〔特派記者鍾麗華/馬紹爾31日報導〕蔡英文總統明天上午將離開馬紹爾,前往吐瓦魯與索羅門,蔡總統舉行晚宴,感謝馬國總統海妮、國會與台灣的農技團、醫療團,不過,海妮在致詞時,不慎口誤成蔡英文為「中國台灣」總統,之後才趕緊改口為「中華民國台灣」總統。

海妮在晚宴時,祝福蔡英文未來訪問旅程順利。不過,海妮在舉杯時,一度將蔡英文稱為「中國總統(President of China(Taiwan))」,但隨即改正為「中華民國台灣總統(President of Republic of China(Taiwan))」。

蔡英文致詞時表示,她要特別答謝海妮、馬紹爾政府及人民的熱情接待。「你們的親切友善,以及這裡的碧海藍天,都讓我留下了非常美好的印象」。她也當場邀請海妮、還有國會議長凱迪再次訪問台灣。

蔡英文強調,大家在海外的努力,就是馬紹爾群島人民眼睛中所看到的台灣。無論是駐館、技術團,還是醫療團的工作夥伴,都是同一個團隊。「我們只有一個目標,讓台灣跟馬紹爾之間的友誼,因為大家的努力而變得更好。政府一定會支持大家,也請大家攜手同心,一起打拚」。