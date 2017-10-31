馬紹爾國會演說 蔡總統宣布我南太6友邦免簽

蔡英文總統今天到馬紹爾的國會演說，蔡英文當場宣布，台灣即將給予包括馬紹爾群島共和國在內，我國在六個太平洋友邦國民，一致的免簽證待遇。（特派記者鍾麗華攝）

2017-10-31 08:29

〔特派記者鍾麗華／馬紹爾31日報導〕蔡英文總統今天到馬紹爾國會演說，蔡英文當場宣布，台灣即將給予包括馬紹爾群島共和國在內，我國在6個太平洋友邦國民，一致的免簽證待遇。相信彼此的關係，將更進一步提升。

蔡英文表示，台灣和馬紹爾群島，有很多相似的地方，我們位處在同一片海洋上，也都走過歷史的艱難，經過幾個世代的努力，才蛻變成今天民主自由的國家。剛剛來到這裡時，她寫下「海洋國家，民主永續」8個字，這是我們共同的連結。

蔡總統指出，去年8月，馬國國會通過了由艾福德參議員提案，並獲得18位參議員連署的「強化台灣以及馬紹爾群島關係」的第28號決議案，這是貴國國會重視台馬之間邦交的具體行動。

蔡總統說，海妮總統領導的政府，也和國會一樣，以行動支持台灣參與「世界衛生大會」、「聯合國氣候變化綱要公約」，以及「國際民航組織」等重要的國際組織和公約。在此，她要向馬國表達台灣人民的由衷感謝。

蔡總統表示，台灣推動「踏實外交，互惠互助」的外交方針，就是希望和邦交國合作，加強彼此的實質關係。台灣全力協助馬紹爾推動糧食安全工作，台灣農技團不只輔導農民種植蔬菜水果，還開辦農夫市集；技術團則協助繁殖仔豬，並免費分送外島居民飼養，以及培養種子教師，教導他們養殖的技術和知識。

蔡總統強調，技術團的計畫中，我們都會加入綠色概念及零廢產出的做法。像是兩國合作建立的綠色農場，農場內產生的各種廢棄物，都是用循環經濟的概念，循環處理再利用。堅持兼顧發展和生態永續，是兩國合作重要的元素，也表示對抗氣候變遷的路上，馬紹爾群島永遠都有台灣這個重要的夥伴相互支持。