與莫健會談 蔡英文：必要時動用特別預算進行重大軍購

圖為蔡英文總統與夏威夷當地重要智庫「東西中心」的學者專家交流，由東西中心院長魏理庭（左）主持。（資料照）

2017-10-30 11:20

〔特派記者鍾麗華／夏威夷29日報導〕總統蔡英文昨天停留夏威夷期間，與美國在台協會主席莫健有短暫會晤，莫健關心台海軍力失衡的問題，總統蔡英文已向美方明白表示，未來台灣國防預算每年將至少成長2％，若有額外軍購將增至3％，必要時也將動用特別預算進行重大軍購。

蔡英文太平洋友邦之旅，在美國夏威夷停留2晚，在今天上午搭機轉往馬紹爾，蔡英文在夏威夷停留期間，與美國在台協會主席莫健、前主任薄瑞光、在台協會退休官員和學者專家進行早餐會，輕鬆閒話家常，早餐會後並和莫健短暫會晤，就區域安全情勢、台美關係，雙方做意見交流與討論。

國安會副秘書長蔡明彥轉述，蔡總統特別針對國防政策發展對莫健說明，莫健也提到，美方關切中方這些年在國防預算投資，維持兩位數字成長，也希望台灣注意到，台海軍力失衡的問題，而蔡總統有提出相當清楚的回覆，讓美方知道台灣的基本立場。

蔡英文表示，未來台灣的國防預算將會依照國內的經濟成長率GDP等比成長，未來每一年國防支出至少會增加2％，如果當年有額外的軍購案，則會再增加1％，亦即加起來會有3％的成長，若再有重大對外軍購案，將會動用特別預算來支應相關的費用需要。

對於台灣的國防規劃和軍事發展，她說，主要是依據戰略需要，針對短期需求和長期規劃，做全面設計，目的在建立並且成為一支有可侍戰力部隊。