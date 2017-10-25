當選全國退警總會長 耿繼文：顧警權益一箭一箭射

2017-10-25 10:46

〔記者王俊忠／台南報導〕上週在史上競爭最激烈的退休警察全國總會理事長選舉中高票當選的警政署前督察室主任耿繼文，近日展開全國退休警察分會跑透透謝票請益行程。他造訪南市退警協會時對於退警會員要求、允諾會協助現職警察組織工會，同時請警察拒絕為政治服務。

耿繼文表示，他將於10月30日交接上任，待接掌全國退警總會後會一箭、一箭的來執行推動警政工作改革及保障退警權益；他說，在退警年金改革部分，他已站出來為退警發聲，「頭洗一半了！一定要洗完」。

南市退警協會前理事長陳世昌說，耿繼文高票榮任退警總會長，眾望所歸，新人新氣象，耿一定能帶領退警對抗政府不合理的年改。

耿繼文強調，他用3天時間跑遍全國各地退警分會拜訪請益，目的即在聽取退警伙伴建言，作為退警總會日後運作的依據，在年改上，警察是受了不平等對待與委屈，這些必須團結現職警與退警來做，未來計劃在公職選舉上著力，力求有公職代表為警察發聲，不能讓警察變成弱勢團體。

南市退警協會理事長蔡俊男也說，此次全國退警總會改選，他與南市前理事長陳世昌分別高票當選常務監事及常務理事，一定會為現職及退警人員爭取應有尊嚴及福利。

蔡俊男認為，有關警消目前不滿執政的政策等強力抗爭行為，將建議先邀集全國退警協會召開會議，並邀請相關單位討論後提出建言書，將建言書遞交相關單位等方式向執政者建言、陳情。如執政者無善意回應，再發動全國警消人員前往相關部會陳抗並發動如影隨形等陳抗行動。

其次，動員全國警消人員及眷屬、親朋好友以選票抵制執政黨，轉而支持警系里長、市議員、立委與市長候選人。