台灣將正式加入美國「全球入境計畫」 赴美快速通關

2017-10-24 17:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台灣推行免簽證計畫將滿5週年，美國在台協會（AIT）今天表示，將於本週四宣布台灣正式加入美國「全球入境計畫（Global Entry）」。未來 台灣民眾只需要事先申請、完成安全查核並通過面試後，赴美時即可省去排隊時間，由專用通道入境 。

AIT日前曾在官方臉書上預告指出，今年11月1日是台灣加入美國免簽證計畫（Visa Waiver Program）滿5年的日子，而美國和台灣的關係越發緊密，自2012年以來，台灣赴美旅遊人次成長超過50％，有台灣這樣值得信賴的伙伴，「美國感到十分自豪」。而AIT將在11月1日之前，與大家分享「一個令人振奮的好消息」！

AIT今天下午發布公告指出，將在本週四（26）於桃園機場與內政部移民署一同舉辦儀式，正式宣布美國擴大「全球入境計畫」採納範圍，持有台灣護照者將適用此計畫方式入境美國，美國護照持有人也可經由e-Gate入境台灣。

台灣與美國於2016年4月簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」（GOES），使台灣繼英國、德國、荷蘭、巴拿馬、南韓及墨西哥之後，成為全球第7個、亞洲第2個加入美國「全球入境計畫」的國家。台灣旅客未來只要事先申請登記，完成安全查核並通過面試後，將來入境美國時就可預先辦理通關，省下排隊時間，透過專用通道入境美國。