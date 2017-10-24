馬英九告贏組頭募款案 梁文傑：鍥而不捨令人佩服

2017-10-24 15:57

〔記者郭安家／台北報導〕前總統馬英九於民國100年間不滿，時任民進黨發言人、台北市議員梁文傑，指他向賭盤組頭陳盈助募款，並提告求償；一審判梁文傑與民進黨連帶賠30萬元，經上訴，高院更一審今天判梁文傑與民進黨連賠120萬元定讞。

對此，梁文傑回應，該官司已打了5年，他早就沒在管、也沒出庭，而馬英九當初的委任律師賴素如也被收押判刑了，想不到馬英九鍥而不捨，令人佩服；他講話有所本，但誹謗官司的心證空間非常大，不同法官的見解天差地遠，只有遺憾。