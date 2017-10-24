新北市這局好看？陳景峻：兩個副市長、總統候選人戰爭

2017-10-24 13:09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長陳景峻今上午接受廣播節目主持人黃光芹說訪，指台北市長柯文哲不可能2018年1年後選2020年總統、他大膽預測不會選。但談到新北市長擬參選人，包括他及新北市副市長侯友宜都有各自老闆代理人影子；陳又說，這局就是好看，「兩個副市長的戰爭、兩個未來有機會角逐大位的總統候選人戰爭。」

黃光芹詢問陳景峻若有民進黨新北市長候選人身分，加上柯Ｐ的支持，等於蔡英文加上柯Ｐ，但會與對手侯友宜形成緊張狀態，陳跟侯背後形同總統候選人的代理人戰爭？

對此，陳景峻重述，他是民進黨籍，民進黨提名誰當總統，他當然輔選民進黨的人，先後順序會弄清楚；柯文哲選2018市長，不可能選完1年後選2020總統，新北市長朱立倫當年就被質疑「你要不要做好做滿？」大家預測柯會不會選2020，他大膽預測不會選。

不過，陳景峻稍後又表示，新北長選舉這局就是好看，「兩個副市長的戰爭、兩個未來有機會角逐大位的總統候選人的戰爭」，大家都可以把政策拿出來，他也可以拿出他未來對新北市的政策，完全是政策角力；就算去輔選，也是輔選未來政策，不會陷入口水戰。

至於柯文哲是否思考雙城奇謀？陳景峻說，一些媒體、政治工作者如此認為，假如他受徵召，柯市長40歲以下支持度74％，可以透過柯魅力、外溢效應，轉嫁到其他縣市，而他扮演白綠角色；但他不希望被解讀成柯擴張版圖成雙北共和國，如有機會參選，他是民進黨提名、不是柯提名，「柯文哲黨、圖謀」是無限擴大的政治解讀。

但陳景峻也說，民進黨一定要很團結，畢竟該處是國民黨唯一六都執政縣市，怎麼可能會丟，若其他候選人爭取到認同，那他去抬轎就好了。

對於外界嗆陳景峻辭官參選新北市，陳景峻則未正面回應，指目前為止利用下班、閒暇之餘跑新北，不影響他輔佐柯市長，如民進黨要將他布局，他就去跑跑看，「那請問侯友宜要不要辭職？參選的立委要不要辭？無限擴大不好。」