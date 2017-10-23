桃官員在議會 上次「面壁思過」這次「留校查看」

市議員黃婉如對於桃園市政府主計處長林世杰答詢表現非常不滿。（記者陳昀攝）

2017-10-23 11:11

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府財政局、主計處今天到市議會工作報告，主計處長林世杰前半段答詢時，有多題回答不出、翻找資料，在市議員劉勝全詢問工作報告資料時，回說這是財政局提供的，不太清楚，讓接在劉勝全之後質詢的市議員黃婉如還沒質詢就大為光火，痛斥他不進入狀況，她說：「上次面壁思過鬧了大新聞，我現在要謹言慎行」，要求主席裁示如何處置。

代表市府列席的副市長王明德緩頰說，希望可以給林世杰機會好好答詢，「妳好像還沒問？」僵持近15分鐘，王明德答應讓林世杰留校查看，議事才繼續。

黃婉如指出，林世杰從行政院主計總處調任桃園市政府已經9個月，期間也曾經歷過編列預算、決算，答詢時卻如此不進入狀況，回答問題支支吾吾、不知所云，不然就是推給下屬回應，是主計處有史以來表現最差主管，但她現在要謹言慎行，以免又被新聞處窮追猛打。

黃婉如挖苦說，她上次叫社會局長古梓龍面壁思過鬧了大新聞，客家事務局長蔣絜安1小時內被其他議員請出議事堂2次也鬧大，要主席裁示，議員若遇到官員搞不清楚狀況時，到底要怎麼處置？也要王明德為林世杰打分數。

擔任主席的副議長李曉鐘打圓場說，好啦你讓他講，答不出來我們請副處長答詢。黃婉如問：「難道副處長就倒霉？」

「給他機會補考啦！」王明德緩頰說，有些問題可能牽涉其他局處、比較複雜，希望給林世杰機會好好回答，雖然表現有待加強，仍希望讓他留校察看，黃婉如才繼續質詢。

桃園市議會秘書長孫惠生表示，主管單位要實問實答，細節可徵詢議員同意後再由下屬回答。