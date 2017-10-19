悍拒立委索求 李永得不是第一次

2017-10-19 19:08

〔記者曾韋禎／台北報導〕客委會主委李永得因不滿國民黨立委徐榛蔚的無理索求，昨嗆徐「我是對你非常的有意見」，今遭國民黨團圍剿。其實早在民進黨首度執政期間，李就不滿國民黨立委翁重鈞刁難預算，嗆翁在綁架官員。

2007年11月間，翁重鈞曾透過立法院長王金平要求客委會指派副主委南下嘉義參與協調會，否則就要擱置2008年度的總預算協商；客委會雖副主委莊錦華南下，但仍表明無法補助嘉義縣水上鄉南鄉客家文化休閒生態公園工程880萬元。

李永得事後表示，該案是純粹的生態公園，與客家文化完全無關，故已於2006年向嘉義縣府表明無法補助。但翁重鈞於2007年9月再要求客委會配合，客委會也建議應向農委會水土保持局申請補助，並函請水保局協助受理審查，無法接受立委還拿預算來要脅。

李永得甚至表明，這種行為，「形同綁架行政官員，勒索客委會補助不成，用暫緩預算來威脅」，他絕不接受威脅，也不怕威脅。

翁重鈞為此偕同水上鄉長王啟澧召開記者會，質疑李永得允諾補助卻又反悔，會被誤以為是「騙吃騙喝」。

李永得則不甘示弱地要求翁重鈞應向全國客家鄉親道歉，「否則跟他沒完沒了」。還怒嗆，對於濫權立委，他不會有任何的妥協。

蕭美琴聲援李永得 羅列客委會補助花蓮經費

民進黨立委蕭美琴也在臉書陳列客委會補助花蓮縣的預算，聲援李永得。她說，花蓮縣的客家人口有10.6萬人，約占全國客家族群的2.5%，客委會執行中的補助案件就佔地方政府總需求經費2.74億元中的2.3億，還不包含已經辦理完的節慶跟活動。

她強調，中央政府在補助地方，或中央自行辦理大型區域及跨域計畫，都是要先有計畫、有提案，審核通過後，再依相關規定補助或是編列預算，地方要求中央數億元「給了再說」並不符合預算執行的規定。