傳上書中共19大 毛澤東前秘書要求「廣開言路」

2017-10-18 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會今（18）日登場，前領導人毛澤東的前秘書、百歲人瑞李銳，日前以「腳痛」為由拒絕出席，近日網路流傳他手寫的「書面發言」，向大會建議，「要廣開言路」、「讓人民說話」。

香港《蘋果日報》和法國國際廣播電台（rfi）報導，在這張網路流傳的「19大書面發言」中，李銳開頭就表示，中國在習近平的帶領下，進一步融入世界和平發展的大潮，而習在談及中國夢時也談到法治和憲政，但期間卻發生令人費解的事情。

李銳表示，他當顧問的《炎黃春秋》月刊在創辦25年後，不知何故遭上級打壓，一夜之間被「強力換掉」原班編輯，讓某些人利用此來歪曲解讀走向。他曾經出版的《盧山會議實錄》等書籍，若非不許再版，便是只能在香港出版。

李銳認為，中國若要繼續和平發展，就必須堅定走黨的11屆三中全會以來全改革開放的道路，走這條路，不容有絲毫猶豫，「首先要廣開言路」、「讓人民說話」，以提高中共在人民中的信任度。

最後，李銳提到，「我已101歲，最近不能走路」，故不能列席19大。

李銳是中共延安時期參加革命的元老，曾任毛澤東秘書、中共中組部常務副部長，他是知名的中共黨史專家，退休後長年呼籲民主憲政。