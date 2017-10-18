警政署斥資4億買新槍 零件斷裂、耐用度遭質疑

警政署採購的德製Walther PPQ M2手槍，傳出學員因操作不慎將槍身零件壓斷，耐用度遭受質疑。（圖擷取自NPA署長室臉書粉絲專頁）

2017-10-18 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕警政署斥資4億元，採購德製Walther PPQ M2手槍代替已使用20餘年的美製手槍，不過，德製新槍卻是狀況連連，在驗收首批警槍時發現部分手槍的擊發零件竟然出現生鏽；上個月一名參加新槍訓練課程的警員，則是因操作錯誤，意外將零件壓斷，令基層警員質疑新槍耐用度是否不佳？警政署雖強調此事件是「個案」，但是槍械專家認為「根本不該發生零件斷裂的問題」。

根據《蘋果日報》報導，新北市各警分局屬於新槍發放第二梯次，上個月開始在警分局進行新式槍枝教育訓練，當時一名學員在模擬新槍雙卡彈卸彈匣時，因不熟悉新槍構造，加上沒有遵守教官指示操作，使用大拇指硬生生「壓斷」槍身上的彈匣釋放桿，成為因人員操作造成零件不慎斷裂的首例，更讓部分基層員警對手槍塑鋼槍身的耐用度產生質疑。

警政署後勤組裝備科科長孫成儒指出，新北市警局獲報新槍有發生彈匣卡榫斷裂一事，起因於警員槍枝故障排除操作不當，造成損壞，屬於個別案例，未來會加強基層對槍枝分解、結合操作及構造功能說明等訓練，避免類似事件重演。

不過，槍械專家曹瀛生認為，不管是塑鋼或金屬材質，使用槍械上都不應發生斷裂，新槍還沒配發基層使用，就發生斷裂，將來基層員警若使用10、20年，問題可能會更多。曹瀛生指出，從美國執法警用與民用市場經驗使用評論得知，此型新槍在市場上使用率極少，台灣也是第一個大批採購PPQ M2槍枝的國家，等同新槍市場使用白老鼠。

曹瀛生強調，警政署採購案不應以最低標案採購法來決定未來使用槍枝，而是要挑選適合耐用、問題少，價錢高一點且在合理範圍內的槍枝，才符合多數警員長期配戴使用的需求。