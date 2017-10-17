蝶戀花翻車事故 監院糾正交通部、勞動部

蝶戀花旅行社遊覽車今年2月在國道5號南港系統交流道翻覆，造成33死11傷慘劇。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-17 19:05

〔記者林良昇／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車今年2月在國道5號南港系統交流道翻覆，造成33死11傷慘劇，監察院調查指出，蝶戀花以靠行友力通運公司的方式，違法經營遊覽車業務長達2年，交通部等機關未善盡督導職責，今通過糾正交通部及所屬公路總局、觀光局及勞動部，要求從嚴議處失職人員。

監委表示，依法旅行社不得經營遊覽車業務，蝶戀花購置遊覽車、僱用駕駛人，以靠行友力通運的方式，違法經營遊覽車業務；而友力通運名下133輛車竟全數均為他人靠行，對於靠行人、車並無實質指揮監督權限，違背公路法令，危及公共安全，交通部與勞動部未善盡督導職責。

糾正案文指出，公路法令限制遊覽車客運業應以公司型態經營，且有車輛及資本額之設立門檻，但據交通部統計，遊覽車客運業靠行情形高達6成，其中「完全接受靠行」者，卻由從90年底的6.7%，逐年增加至104年底的10.6%，觀光局先前未依法嚴查，交通部疏於督導，讓蝶戀花違法經營遊覽車業務長達2年。

此外，糾正案文也指出，蝶戀花事故康姓駕駛連續出勤14日，違反勞基法「七休一」規定；在勞保方面，勞動部事後稽查，發現遊覽車客運業有近5成違反勞基法，旅行業與遊覽車客運業有近4成未幫員工加保，7成低報投保薪資，勞動部在此案發生後，才針對遊覽車客運業的工作特性明定勞檢的輔助判斷標準，未善盡其責。

王美玉、仉桂美於調查報告中指出，國內甲類大客車遊覽車均為「底盤架裝車體」，車輛安全性備受質疑，而老舊車輛無法採用車身結構強度檢測模擬整車翻覆分析其安全性，現行監理檢驗機制僅能查核車輛外觀及基本安全性，使老舊車輛車身結構強度安全性問題成為灰色地帶，恐有影響乘客生命安全之虞。