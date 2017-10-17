原民會主委 視察陳誼誠接任

2017-10-17 13:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府原住民族事務委員會主委懸缺近2個月，現確定由曾任北市原民會視察的陳誼誠接任，今早北市府舉行就職宣誓典禮，市長柯文哲致詞時透露，這次原民會主委是用市長室遴選投票方式，陳誼誠以1票之差險勝。

柯文哲還在所有一級首長面前，暢談自己的政治理念，指自己上任後，一級首長採用遴選制，讓人事升遷變得標準化，「這跟過去完全不一樣，過去有一通電話從11樓決定要升誰，現在是公開透明。」他說，減少政治成分，回歸事務面，相當重要。

尤其政策走向要從政治考量回歸到民意、專業與價值，柯文哲說，民意就是讓人民安居樂業，價值的話，只有同志議題有價值衝突，「95%以上沒有爭議，唯一有爭議就是同志，大家看法真的不太一樣。」

柯也意有所指說，「我才不相信，每天政黨計謀要害什麼人，會在媒體前大聲講。」他表示自己不相信預算亂編、追加預算，是可以大聲講的價值。他強調，可以「大聲講」的價值不多。

柯表示，無論是國民黨、新黨等各種黨派，北市府皆包容，「其他縣市政府，不可能會有不同黨派坐在一起的，哪有可能，不可能嘛！」不過，他也說，北市府公務人員有黨職者很少，不到2成。

他重申，他的政治理念就是積小勝為大勝，「我不贊成亮點政治，也不贊成抓大放小。」他說，政策方向即是燈塔與手電筒，「燈塔要看很遠的，手電筒就看眼前的路。」他認為，在過程中會愈來愈有遠見，最後再整合即可。

根據北市府提供的資訊，45歲的陳誼誠最高學歷為國立政治大學民族學系博士，經歷為北市原民會的組員、專員、視察、組長。