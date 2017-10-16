退輔會風波不斷 離職副主委發聲明 指控李翔宙涉包庇犯罪

今年九月間已經離職的前退輔會副主委劉樹林。（資料照）

2017-10-16 19:10

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會一波未平一波又起，退輔會主委李翔宙已向行政院長賴清德請辭，但在今年九月間已經離職的前副主委劉樹林今天突然發表聲明，指稱他的離職是因為李翔宙只向行政院報告接獲檢舉黑函，卻未向政院說明劉是因為要整頓投資事業單位反遭黑函檢舉所致，聲明中並表明要追究李翔宙疑似包庇犯罪之責。

劉樹林原在高雄市政府任職，去年五二０在蔡政府上台後，獲推荐出任退輔會政務副主委，但在今年九月內閣改組時，劉樹林卻意外未獲留任，上報日前即報導指稱，劉樹林是因為涉及財務上的問題以及任用私人遭到去職。

退輔會︰對劉公開信指控暫不回應

劉樹林發表聲明，今天下午就在政府內部流傳，聲明中並附帶媒體採訪報名表，希望有意採訪的媒體報名進行聯合採訪。

對於劉樹林要求追究李翔宙「疑似包庇犯罪之責」，退輔會僅回應，對於劉前副主委的公開信所作的指控，退輔會暫不回應。

劉樹林聲明全文如下： 近日有媒體以未經與本人確認之內容，做出傷害本人聲譽之報導，特書此聲明，提供各媒體朋友查證，並請持續追查下揭弊端，並追究現任退輔會主委李翔宙疑似包庇犯罪之責。 報導中所轉述內容皆以某一份匿名黑函為劇本撰寫，而實情是我於今年七月業管調動督導退輔會事業管理處後，開始針對會內轉投資公司幾件弊案做突襲式稽核，其中一件便是現任榮橋董事長兼國華現任董事長、財務經理及前離職會計小姐共三人涉嫌依職務之便，中飽私囊，未經董事會同意，由董事長自行簽核領取獎金發放、公關費擅自支領及未經董事會同意自行動用國華現金資產投資造成虧損等事，造成損失近新台幣數百萬元，也因此造成國華財報顯示虧損，引起真正辛苦賺錢的紀沛儀女士懷疑財務數字不真實。 但在突襲式稽核及第二次經監察人及會計處同仁再次查核明確後，我向李翔宙主委報告弊端內容後，自返回辦公室後卻遭到現任退輔會主任秘書（前事業管理處長）楊駕人及現任事業處副處長張筱貞的面告，要求我大事化小，不要召開檢討會議。試問，還有誰能指使兩位11-12 職等處長來壓我不要召開會議？ 但由於調查報告事證明確，我仍決定召開會議。竟如此剛好，檢討會議的前一天黑函便憑空出現於退輔會內關鍵首長桌上，龐大壓力就是要逼迫我不得召開檢討會議，黑函內容只講一點「這是假海選、真自肥」，若真是我動用親屬關係自肥，國華現任董事長及其同夥共三人，怎可能在我眼下苛扣經理人紀沛儀業績獎金，出言羞辱，並違法領取年終及考績獎金，導致財報虧損等違法貪瀆事情，直到現在？ 這是動用親屬關係的經理人會有的待遇嗎？ 但黑函內容掩飾的再好，合理懷疑，亦洩漏有人動用了情治系統的資源，請問李翔宙主委，您當過國安局長，可否協助調查了解？誰能想到，匿名黑函一出，李翔宙主委卻選擇不查緝弊案，多次軟硬兼施要我切勿再追查，並將退輔會內調查焦點跟隨黑函內容起舞，至今日，涉犯貪瀆罪刑之國華欣業董事長及財務經理等人仍未撤職，且於我離職後，繼續擔任國華欣業清算處分上億元國家資產之工作？ 試問李翔宙主委、現任主秘及事業處副處長，三位何以如此安排？ 最令我失望的是，李翔宙主委去跟林全前院長報告時，竟只報告黑函內容，對前文所述，本案係因查弊貪瀆而起，李翔宙主委隱瞞不報，舊勢力反撲只為了避免我將上任近一年來的所見相關弊案一一調查，拔之而後快，再一次發生：不解決問題，只解決發現問題的人，遇到有意蒙蔽上級的主官，再想做事也無可奈何。 關於紀沛儀女士會來應徵一個月五萬的專案經理人一職，亦是誤信退輔會對內宣達所言，「內舉不避親、用人唯才」，因國華欣業轉型業務極其困難，若非真才實料之商界人士，恐怕無法完成此一任務，因為國華欣業轄下未經營任何國家特許事業，每一筆錢都要靠紀沛儀女士從事DRAM 貿易賺進來，自105.10.1 至106.08.07被迫離職前亦已為國華賺進盈餘近17萬美元（扣除國華租金收入後），當初為了不讓資格審查人員逢迎上意，亦避免日後影響紀沛儀工作進行，即便紀沛儀在任過程中處處受到國華現任董事長及其同夥打壓，後期言語羞辱，個人都未曾出手相助，當初為了希望能達成新政府興利除弊之政策目標，沒有強硬制止紀沛儀女士踏入這是非之地，至今個人仍感到相當抱歉，只因發現弊端，竟然被掌握溝通話語權的上級長官出賣。 內閣總辭後，為了不造成賴院長之困擾，即便早想做此聲明，但為了不造成各級長官朋友困擾，沈默至今，但由於近日報導對本人及家人聲譽傷害極大，雖不至「污衊先祖」如此嚴重，仍決定對此次報導作出澄清，並於李翔宙主委請辭之際，責請蔡總統、行政院賴院長為退輔會此一服務榮民袍澤之部會另行指派一位公正善良正直誠信之政務首長，除了肩負年金改革之重責亦要大力整頓革除政府體制弊端，並提防善於掩蓋真相，擦脂抹粉之內閣官員。 最後祝 中華民國 國運昌隆 我相信台灣可以變得更好。 前退輔會 副主委 劉樹林 2017/10/16

退輔會主委李翔宙。（資料照，記者王藝菘攝）

劉樹林發聲明指控李翔宙涉包庇犯罪。（上）