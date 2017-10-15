面對貧窮 陳建仁：沒有人是局外人

植樹儀式除了貧窮者與非政府組織代表外，另邀請副總統陳建仁、監察員副院長孫大川、台北市副市長林欽榮等官方代表參與，共同種下希望之樹。（記者周彥妤攝）

2017-10-15 14:09

〔記者周彥妤／台北報導〕副總統陳建仁今上午出席「貧窮人的台北－遊行、植樹儀式」活動，致詞之際，台下有民眾高舉「沒有人是局外人」布條，表達訴求，陳見狀旋即回應，面對貧窮正如民眾手持的標語所言，隨後與受邀貴賓共同植樹。

「貧窮人的台北」系列活動於6日至22日舉行，由長期耕耘無家者、都市原住民、近貧家庭、勞工權益、第四世界運動、教會組織等27個民間團體發起，今早遊行隊伍從愛國東路開始，沿途經過中山南路與信義路，最後來到曾是台北最大的貧困眷村所在地－大安森林公園，舉行植樹儀式。即便雨勢不小，公園內的露天音樂台仍湧入不少撐傘或穿雨衣的民眾共襄盛舉。

植樹儀式除了貧窮者與非政府組織代表外，另邀請副總統陳建仁、監察員副院長孫大川、台北市副市長林欽榮等官方代表參與，共同種下希望之樹。

陳建仁登台致詞之際，台下有民眾高舉「沒有人是局外人」布條，表達貧窮無人得以置身事外的訴求，陳見狀當下回應，面對貧窮，就像這個舉牌所言，「沒有人是局外人，大家都是一體的」，該民眾高喊「謝謝副總統」，陳也回應，「謝謝你提醒我們，沒有人是局外人。」

陳建仁說，過去社會將貧窮歸咎個人道德失敗、不努力所致，但現已知道這般觀點完全不正確，不少人意識到貧窮來自結構壓迫，是制度不公平、剝削造成；若社會無法拒絕貧窮，突顯人權保障有所缺陷，因此從中央政府、地方政府及民間團體，全體要一起努力拒絕赤貧，不僅關心貧窮者所需，也要使其與社會合而為一，更要打破貧窮的惡性循環。

向貧窮者學習行動聯盟表示，城市不能只有經濟面貌，卻缺乏多元並存，除了消除對貧窮者的歧視外，在醫療、居住到就業，政府也應當投注資源，協助有志回歸正規經濟的貧困者，以積極的手段實現共生共榮的社會願景。

副總統陳建仁今上午出席「貧窮人的台北－遊行、植樹儀式」活動，致詞之際，台下有民眾高舉「沒有人是局外人」布條。（記者周彥妤攝）