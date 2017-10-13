日本學者：19大、九合一、蔡英文連任是兩岸機會之窗

日本東京大學教授松田康博指出，雙方領導人都必須要擁有足夠的權力基礎，在兩岸問題上才能「有些彈性」。（中央社）

2017-10-13 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會18日將於北京召開，由於攸關中國內部派系權力角力、中國領導人習近平權力強化，甚至是未來兩岸關係的變化，因此相當受到矚目。而日本的日本的中國問題專家松田康博認為，中共19大之後對兩岸關係會是個契機，因為雙方的領導人要有足夠的權力基礎，才能有些彈性。

據《中央社》報導，東京大學東洋文化研究所教授松田康博認為，兩岸關係的「機會之窗」時大時小，未來變大的機會有三次，分別是中共19大之後、台灣九合一選舉後，或是2020蔡英文連任總統之後。原因是雙方領導人都必須要擁有足夠的權力基礎，在兩岸問題上才能「有些彈性」。

松田解釋，中共在19大之前埋首於人事、思想、路線等的規劃，因此會先擱置台灣問題；而台灣方面，九合一選舉會顯示執政黨3年來的政績成果，若是執政黨勝選，兩岸就有重新開始坐下來談判的可能。

松田也示警，北韓局勢若過度緊張，將讓各界的注意力轉移到朝鮮半島而忽略台灣，如國際社會未注意中共的「轟六」轟炸機繞台飛行，台灣必須要先與美日充分溝通，沙盤推演做好因應措施，「這問題其實很嚴重。」

松田表示，如果北韓的局勢過度緊張，會影響中美關係，而且各方的注意力會轉移到朝鮮半島，因而忽略了台灣，例如中共人民解放軍的「轟六」轟炸機繞台飛行的情況，沒受到國際社會的注意。他說，這問題其實很嚴重，台灣有必要進行沙盤推演，先跟美國、日本充分溝通，做好因應措施。