多益輸中韓 立委促教部將英語列第二官方語言

2017-10-12 10:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際英語測驗多益（TOEIC）日前公布全球考生成績，台灣考生平均成績輸給中、韓，贏日本、香港，但台灣整體英語教育的成效再被檢討，立法委員今天質詢教育部，要求官方勇敢啟動，把英語列為第二官方語言，教部則同意推動，但是否列「第二官方語言」則語帶保留。

立委吳思瑤表示，台灣的多益成績輸給中國、南韓，令人擔憂，明天也會對行政院長賴清德質詢此議題，而以台南市為例，就以10年為期的大膽啟動第二辦公室，讓英語成為重要的生活環境使用語言，認為英語議題應該討論，呼籲教育部也勇敢啟動，把英語列為第二官方語言。

立委柯志恩也說，台灣整體英語教育要檢討，但英語生活化不是單純放上英語單字，自己曾在夜市看到菜單上「童子雞」的英語單字竟寫「Baby chicken without sex」，顯見英語生活化的方法錯誤，但提醒教部強調英語教育、國際移動力，不該再以KPI等指標，以大學畢業生英語門檻等，而是應提高學生學習動機。

教育部長潘文忠回應，各種英語測驗都有不同的功能與需求，但同意英語讓學生在面對國際各方面都有需求，而台灣過去推動英語教育，成績有進步但仍不夠，過去也曾在地方服務時，了解過台南的英語計畫，若有相關政策，教部也會全力以赴，但是否採用「第二官方語言」措辭仍待考慮，但會積極重視英語教育工作的推動。