吳乃仁夜夜笙歌 被爆多次帶酒吧豪乳正妹出場！

將屆滿70歲的民進黨大老吳乃仁遭週刊直擊，多次深夜流連在台北市仁愛路的「OLA」鋼琴酒吧，「乃公」吳乃仁還多次深夜帶著豪乳妹出場。（本報合成）

2017-10-11 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕將屆滿70歲的民進黨大老吳乃仁遭週刊直擊，多次深夜流連在台北市仁愛路的「OLA」鋼琴酒吧，「乃公」吳乃仁還被爆，多次深夜帶著豪乳妹出場。

據《鏡週刊》報導，有女陪侍的「OLA」鋼琴酒吧在政商界頗具盛名，比起龍亨酒店收費更高，許多政商名流都是衝著吳乃仁而來，堪稱是政商議事的高級祕密會所，立委許智傑、前金管會檢查局長李進誠、力麒建設前老闆郭銓慶、前金管會委員、東森集團最高顧問林忠正、台苯大股東孫鐵漢及日月光財務長董宏思都曾與乃公在此密會。

報導提到，吳乃仁被直擊4次在深夜帶著同一名豪乳正妹出場，這名豪乳妹年近30歲，皮膚白皙、身材姣好、長髮及腰，還擁有勻稱的修長美腿，兩人親密挽手同行，互動相當自然。

《鏡週刊》報導，「OLA」鋼琴酒吧藏身在商業大樓，門口沒有招牌，只做熟客生意，一晚酒錢加上正妹坐檯費，三五好友一晚至少要花7、8萬元，「OLA」的老闆娘過去是酒店明花段玉旗下小姐，社交手段高明。據了解，吳乃仁有投資這間鋼琴酒吧。

吳乃仁回應，他確實常去這間鋼琴酒吧，有時酒攤結束後，會順道帶在場的女性回家，其實也很正常。許智傑則說，他當晚沒有回高雄，剛好友人約他和吳乃仁敘舊，只是閒聊後，稍晚就回大安會館。

相關影音