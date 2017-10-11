周玉蔻與柯P決裂 背後原因曝光！

台北市長柯文哲。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-11 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴周玉蔻最近在節目上對台北市長柯文哲砲火猛烈，但其實在2014年柯文哲決定參選時，周玉蔻很挺柯文哲，常邀請他和柯爸、柯媽上廣播節目，如今周玉蔻卻在節目上狂批柯文哲，讓外界不禁好奇兩人究竟發生什麼事？周刊報導，原來周玉蔻翻臉的主因竟是和柯文哲上昔日情敵兼宿敵黃光芹的節目有關！

《周刊王》報導，周玉蔻和黃光芹曾被爆都是前立委黃義交的舊情人，兩人之前還曾打過官司，柯文哲今年5月9日上了黃光芹節目後，周玉蔻很生氣，認為柯文哲很白目，而在最近周玉蔻痛批柯文哲的同時，10月5日柯文哲又跑去上黃光芹的節目，讓周玉蔻更不滿。

報導提到，柯文哲曾向友人透露，自己的行程由辦公室主任蔡壁如安排，自從5月初上了黃光芹節目後，周玉蔻開始抓狂，先對蔡壁如開砲，認為蔡壁如封殺她，每天更傳LINE挑釁。後來蔡壁如有次用語太直接，才會說「罵柯文哲讓你很快樂嗎？妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕，小心保養」，於是周玉蔻搶先截圖公布，才讓新聞爆出來。

知情人士透露，柯文哲原本有意化解和周玉蔻緊繃的關係，打算要去上周玉蔻的廣播節目，但不僅是幕僚不支持，就連柯媽都認為不應屈服，不然會失了格調，才讓柯文哲打消念頭，更在10月5日上黃光芹節目。

《周刊王》針對此事打電話給周玉蔻求證，但周玉蔻說：「沒評論，我不想跟你們媒體有任何關係。」