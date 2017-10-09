英國《經濟學人》：台灣早已是實質主權國家！

英國《經濟學人》認為，「台灣其實早就是主權國家，中共政府從未統治過台灣」。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-09 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞和伊拉克北方的庫德族自治區舉行獨立公投，各界也把目光放到台灣的國際處境問題，英國《經濟學人》認為，「台灣其實早就是主權國家，中共政府從未統治過台灣」，並強調「一個中國」原則早已過時，中國卻緊咬這一點不斷扼殺台灣的國際空間。

《經濟學人》日前以「加泰隆尼亞與庫德族的公投事件讓台灣百感交集」為題報導，描述台灣人及媒體如何看待此次加泰隆尼亞和庫德族自治區的公投議題，文中明確提到，台灣經過30多年的國民黨戒嚴時期，從一黨專政的獨裁統治，轉變為生氣蓬勃的民主國家，不但是自治、和平、推動人權的典範，也早已是個實質的主權國家（sovereign country），可選出自己的總統，有軍隊及外交政策。

報導認為，「一個中國」原則早已過時，事實上中共政府從未統治過台灣，台灣當年也沒有脫離中共政府，而是蔣介石領導的國民政府遷至台灣，並統治台灣這個島嶼。文中也強調，「無論如何，中國對台灣的掠奪是無情的。」台灣雖然近年來已放棄反攻大陸，不過中共當局仍緊咬這點對台施壓，不斷扼殺台灣的國際空間，例如今年台灣未收到世界衛生大會的邀請、多年友邦巴拿馬（Panama）突然與台斷交等，在在顯示台灣外交困境短時間內不會改變。

文末引述蘇格蘭鄧迪大學（University of Dundee）法學院的瓊斯教授（Brian Christopher Jones）表示，台灣已進入民主30年，仍像過去一樣弱勢，雖然在軍事上受美國保護，但是外交方面受到世上大多數國家拒絕，且美國總統川普上任後，並未推廣美國人權與民主價值的政治傳統。