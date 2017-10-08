黃國昌面臨罷免案 傳時力將要「直球對決」！

時代力量立委黃國昌面臨罷免案。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-08 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕「安定力量」發起罷免立委黃國昌行動，日前補足2233份連署書送到新北市選委會，選委會將於40天內查對連署書效力，再由中央選委會公告罷免案是否成立。據傳時代力量黨內評估，罷免案應會進入第三階段的投票，但將會與罷免案「直球對決」，作為2018地方選舉的前哨戰。

《蘋果》報導，時代力量黨內評估，罷免案時間預計落在11月底，黨內不會坐以待斃，會「直球對決」。時代力量也認為，該罷免案理由是反對婚姻平權、「黃國昌太囂張」等，未必讓一般民眾接受，屆時也會鼓勵支持黃國昌的選民，站出來投票反對罷免案。

由於罷免案和明年地方選舉接近，時代力量預計11月起陸續提名參選人，時間點與罷免案相關時間可能重疊，黨內目前也積極評估如何因應、調整，據稱已把罷免案視為明年選舉的前哨戰。

另外報導也指出，時代力量與民進黨地方人士接觸的態度比以前積極許多，有綠營中南部人士表示，時代力量「開出的條件不差」，但因時間還早，仍在觀望民進黨內的提名時程，目前並未感受到基層有明顯鬆動，他也透露，不只一名綠營南部議員想加入時力，但時力還不想打壞與民進黨關係，最後並沒有答應。