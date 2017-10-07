台南東區議員選戰 傳陸美祈退位、蔡筱薇「代打」

2017-10-07 20:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區下屆市議員選情出現變局！？民進黨現任市議員陸美祈身陷詐領助理費官司風暴，最近傳出，同為賴清德嫡系的立委林俊憲助理蔡筱薇將取代陸美祈，出馬參選下屆東區市議員。林俊憲說，美祈正慎重考慮參選問題；筱薇臨危受命，必須做好參選準備。

對於是否尋求連任？今天記者試著打電話給陸美祈，但尚未聯絡上。陸美祈的妹妹則說，是否參選連任，是美祈自己在處理，她還不清楚，但美祈在東區德昌街的服務處目前正常運作，議員選民服務與問政，一切都正常。

近來傳出，行政院長賴清德嫡系的陸美祈與立委林俊憲陣營，曾就官司及未來連任問題開會研商，賴系陣營認為陸美祈應專心面對官司問題、慎重思考退選，她的位子，可能由林俊憲助理蔡筱薇出馬「代打」！

對此，林俊憲今天不否認有規劃由蔡筱薇參選下屆東區議員的計畫，至於陸美祈參選問題，就讓美祈去深思熟慮。

林俊憲說，蔡筱薇年輕僅34歲，目前在成大政經研究所進修，在他辦公室服務已超過10年，她脾氣好、熱誠有耐心，深得民眾稱許，連賴院長都讚譽有加。

林俊憲說，筱薇處理過無數的服務案件，知道市民會遇到的問題，了解如何接洽公務機關，長期的努力讓她無論是對市政的了解與民眾的需求，都有深刻的體會，一定可以成為一位非常好的議員，他本人誠摯推薦；賴院長北上前也特別鼓勵筱薇投入參選，讓更多優質的年輕人進入市議會。

林俊憲陣營大將、仙草里長曾俊仁，今天也在友人的LINE群組發文詢問網友，有無店面可以提供掛看板廣告？他說，因為林俊憲的服務處主任蔡筱薇要參選東區市議員，需要選在店面醒目位置掛看板、打知名度廣告。