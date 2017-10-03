批宣誓、勳章條例不合時宜 林昶佐籲：國民黨勿擋修法

林昶佐認為宣誓條例與勳章條例不合時宜，呼籲國民黨勿再擋修法。（記者陳志曲攝）

2017-10-03 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量於今（3）日於黨團會議後召開記者會，除了表示將積極推動憲改，支持台灣朝總統制邁進外，立委林昶佐表示，公職人員就職宣誓有太多不符時宜的規定，另外勳章也不該用獨裁者蔣中正的母親命名，或以過去威權時代的教條做為資格標準，呼籲國民黨不要再阻擋提案。

據《民報》報導，林昶佐指出，國民黨團相當反對《宣誓條例第五條、第九條及第十條條文修正草案》，以及《勳章條例部分條文修正草案》兩項提案。表示自己曾在上個月29日提出，但又被國民黨阻擋而退回程序委員會。但現行法規內有太多不合時宜的內容，公職人員宣誓應是對人民宣誓，而非特地的政治人物，這在歐美先進國家相當少見，也不符現今民主社會現況。

另外，林昶佐認為，宣誓重要的是如何完整地對人民宣誓，但條約內甚至還強制規定宣誓儀式的動作，如肅立、使用右手與五指併攏等等，至於這符不符合《身心障礙者權利公約》，「大家一看就知道」。

林昶佐也指出現今的勳章條例「與正常民主國家相差甚遠」，例如使用了「實踐三民主義」、「反共建國大業」等威權教條來當作取得勳章的資格，或是如「中正勳章」、「采玉大勳章」等，以獨裁者蔣中正、母親王采玉的名字作為最高榮譽勳章的名稱，這些「都很奇怪」。建議可以改用「玉山」或「黑潮」等具有本土意識的名字。希望國民黨團在新會期不要再繼續阻擋。