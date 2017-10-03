立委催生北海岸衝浪遊客中心 鎖定金山中角沙珠灣

2017-10-03 12:58

〔記者林欣漢／新北報導〕立法委員吳秉叡今天在新北市金山中角沙珠灣召開記者會表示，將爭取經費把中角沙珠灣改造成「北海岸衝浪遊客中心」，對此，主管機關交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）表示，中角沙珠灣地目複雜，感謝委員協助促成，創造多贏。

吳秉叡辦公室指出，衝浪被列入2020年東京奧運比賽項目，不少國家已開始培訓選手，但台灣起步比人慢，政府長期的封閉保守不作為，更讓民眾對海洋存有封閉保守的刻板印象；其中，定位為「衝浪專區」的中角沙珠灣，停車位、盥洗設備及救生人力嚴重不足，使「衝浪專區」淪為口號。

吳秉叡邀北觀處、教育部體育署等相關單位及衝浪民眾，在金山中角沙珠灣召開記者會。吳秉叡說，中角沙珠灣可遠眺著名的海中燭台雙嶼，常年風浪適中，是北台灣衝浪及立式划槳的最佳地點，如果能興建室內場館，相信能成為台灣第一個水上運動推廣中心，也是北台灣的指標性風景區，更能顯示政府重視水上運動推廣，是雙贏的策略。

吳秉叡強調，有好的環境也要有好的硬體投入，不僅是鼓勵孩童多接觸戶外運動，並且能吸引國際觀光客前來北海岸的興趣，他與市議員沈發惠也會積極商請體育署及新北市體育處，規劃辦理衝浪活動、衝浪比賽、立式划槳活動等，由政府帶頭發起，讓民眾多參與水上運動，從小培養對海洋產生熱情。

沈發惠表示，中角沙珠灣平日平均約150到200衝浪人次，假日平均有1500到2000衝浪人次，近年雪隧塞車嚴重，原本往宜蘭衝浪的人口有逐漸回流趨勢，中角國小也是衝浪特色學校，當地教練長年義務幫學童上衝浪課程，默默推廣水上運動。

北觀處主任秘書許金城說，中角沙珠灣涉及林務局的保安地、農業區及私人土地，立委願意幫忙促進北海岸更好的觀光遊憩據點，對整體開發有正面意義；體育署運動設施組組長許馨文也說，前瞻基礎建設計畫已編列相關經費，體育署站在支持的立場，會協助申請經費補助。