又一起！基隆級軍艦蘇澳撞凹漁船 幸無傷亡

蘇澳漁船金福恩2號，今早被海軍基隆級軍艦撞擊，船身左後方受損。（讀者提供）

2017-10-03 12:12

［記者張議晨／宜蘭報導］今上午8點30分左右，海軍左營軍艦才在高雄旗津10號碼頭與商船碰撞，稍早7時35分左右，在蘇澳也傳出另起碰撞事故。

海軍168艦隊一艘基隆級軍艦（舷號1801），在進入蘇澳港作業時，與金福恩號漁船碰撞，漁船左後方船身凹陷、破損，當時船上有兩名中國、四名越南移工，事發當時均受到驚嚇，漁船粗估損失數十萬。至於軍艦外觀無受損，無人員傷亡，現正鑑定受損狀況。

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