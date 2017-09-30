「阿扁裝病說」惹怒獨派！ 他質疑柯P亞斯伯格症也裝的

台北市長柯文哲29日晚間接受電視媒體專訪，脫口說出「阿扁裝病」引發爭議。（記者張嘉明攝）

2017-09-30 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲29日晚間接受電視媒體專訪，脫口說出前總統陳水扁「他一開始是裝的，後來變成真的病」，引發爭議。北社社長張葉森表示，現在柯文哲說陳水扁沒有病，那柯的亞斯伯格症是不是也是裝的。陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿也PO出陳水扁的會診報告，駁斥柯文哲的「失言」。

柯文哲29日接受《少康戰情室》節目專訪時表示，「他（陳水扁）一開始是裝的，後來變成真的病」，一開始是所謂「身心症」，但後來看電腦斷層，大腦前葉都有萎縮，可見心情不好會死人是真的。」

據《中國時報》報導，張葉森表示，最近柯文哲的言論已經讓獨派非常不滿，他們最近也準備開會，看是否未來繼續支持柯文哲。張葉森懷疑柯文哲也生病了，既然生病就不該再連任台北市長。

之前自由台灣黨創黨黨主席蔡丁貴也不滿柯兩岸的言論，指民進黨若不提名台北市長人選，就要推彭文正出來參選。

陳昭姿在臉書反駁柯文哲的說法，表示經過陳水扁同意、醫師郭正典確認，將柯文哲與郭正典第一次進入北監探視陳水扁後的報告公開，嚴正反駁柯P接受媒體訪問的「失言」。