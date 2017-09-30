參與「祈禱早餐會」 蔡英文：所有改革不滿到我為止

總統蔡英文今一早出席「國家祈禱早餐會」，蔡強調「所有不滿到我為止，改革的陣痛我會承擔」。（記者簡榮豐攝）

2017-09-30 09:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文今一早出席「國家祈禱早餐會」，蔡英文表示過去一年政府推動改革，確實面臨很多壓力，但為了台灣未來必須堅持立場。蔡強調「所有不滿到我為止，改革的陣痛我會承擔」，並引用《聖經》「當慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親」，相信台灣能「國家和、萬事興」

「第17屆國家祈禱早餐會」於台北世貿國際會議中心舉行，今年主題定調為「國家和 萬事興」。在祈禱早餐會中，主辦單位帶領與會者吟唱聖歌、唱聖詩。陳明志牧師、潘劉玉霞牧師們，也針對時政、國際環境發出祈禱與呼籲。

總統蔡英文致詞指出，祈禱台灣成為一個勇於改革、不斷提升的國家，國家祈禱早餐會不但是基督教界年度盛會，也是展現台灣團結的時刻。蔡英文指出，所有教友不分族群、跨黨派、跨領域位台灣祈福，她代表政府感謝大家為台灣和諧安定做出努力。

蔡英文接著表示，每年祈禱會主題總是呼應國家當前期望，今年以「國家和 萬事興」為主題，不僅是社會期待，也市政府推動改革所要面對的課題。蔡指出，政府推動改革確實面對很多壓力，改革過程也很多顛簸，但為了台灣的未來，他們必須堅持立場。

對於改革引起的不滿，蔡英文強調「所有不滿到我為止，改革的陣痛我會承擔」，這就是做為總統必須扛起的責任，希望大家同心一致，集結最大力量為台灣打拚。

最後，蔡英文引用《聖經》詩篇內容，表示她相信「當慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親」，強調台灣一定能「國家合、萬事興」。

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