總統談平埔族訴求 要原轉會勿迴避族群間爭議

2017-09-29 15:48

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天下午召開原住民族歷史正義與轉型正義委員會，討論平埔族各族人將恢復法定身分後相關權利問題。蔡總統致詞表示，隨著平埔族群法定身分認定，後續其應享有的權利，例如平埔各族的傳統領域要如何認定，個別平埔族人能不能取得原住民保留地，文化教育與社會福利的保障，相關複雜問題都是會議的討論事項。

蔡總統說：「我知道平埔族群對土地權、參政權的訴求，恐引起一部分現有原住民族的緊張」，不過原轉會不該迴避族群間的爭議，「假裝問題不存在，並不能解決問題」。原轉會要起帶頭作用，要有示範效果。

總統表示，她去年代表政府向原住民族道歉時曾經說過，要請求社會一起努力，來認識不同族群的歷史和文化，打造多元平等的國家，這就是族群主流化的概念。當原住民族的歷史觀點能被公部門理解，也能受到社會大眾來自內心關心和支持，原轉會的目標就實現了，族群間的和解和合作就一定會自然發生，關鍵轉變是長期的社會工程，過去一年以來，改變是一點一滴在累積。

蔡總統舉例說，包括前一陣子「原住民族語言發展法」通過，再來是全國原住民族廣播電台開播，下一個即將發生的改變，就是平埔族群身分回復。行政院已把「原住民身分法修正草案」送到立法院審議，未來在法律地位上，平埔族各族人將正式回到原住民族的大家庭。

她表示，大家都知道，平埔族群並不是一個族，同樣區分成許多族別，既有豐富的文化，也有各自曲折的歷史，要面對原住民族的歷史爭議，就不能忽略平埔的議題。