照片就能檢舉噪音 綠委：不合理

2017-09-29 13:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政今表示，依現行法規，只要一張照片就能檢舉車輛噪音，要求被檢舉人在一個月內進行檢驗，最終檢驗不合格者卻僅佔3.3%，容易造成浮濫檢舉的情況，根本是「勞民傷財」；行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處簡任視察胡明輝表示，會針對檢舉流程進行檢討調整。

羅致政上午召開記者會表示，現行噪音管制法規定，民眾透過書面、信件、照片或傳真等方式，即可檢舉車輛噪音，意味一張照片就能成案，被檢舉人則需在一個月內進行複檢，行政單位也未針對檢舉內容進行複查，但實際上因檢舉被裁罰的民眾寥寥可數。

羅致政指出，105年噪音檢舉案件，全國共91875件，其中有1萬多件車主被要求去檢驗，檢驗合格的有9676多件，不合格只有340件，僅佔3.3%。羅致政強調，檢舉情形浮濫，要求行政院環境保護署在接獲檢舉後的查證，以及檢舉要件這塊要再檢討，做更嚴格規範。

陳情人孫先生也提到，噪音測量單位以分貝為主，質疑「照片怎麼證明音量」，若環保署接獲檢舉就要求被檢舉人檢驗車輛，「車主根本跑不完」。

行政院環保署空氣品質保護及噪音管制處簡任視察胡明輝表示，環保署並非接獲所有檢舉案件都會通知，還是有一定的查驗程序，不過他坦承，流程還能再精進，目前正在研擬除了照片檢舉以外的方式，盼能將偵測照相系統應用在噪音管制上，正在其他幾個縣市試辦。

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