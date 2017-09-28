柯P滿意度狂跌 41％市民認為民進黨2018不該再讓

根據最新媒體民調，台北市長柯文哲的滿意度從上次調查的66.8%降為51.6%，一個月狂跌15個百分點。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-28 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府協辦中國的電視台的演唱會活動，引發後續統促黨成員毆打台大生濺血事件，令社會各界譁然。根據最新媒體民調，台北市長柯文哲的滿意度從上次調查的66.8%降為51.6%，一個月狂跌15個百分點；此外有41.7%受訪市民認為2018民進黨應推出自己的候選人，較上次調查成長近12個百分點。

根據《三立新聞》今天公布的最新民調，針對日前發生的台大濺血事件誰該負最大責任，最多台北市民認為「中華統一促進黨」該負責，占15.7%，「台北市政府」11.3%居次，再來是「主辦單位」10.2%，「柯文哲」8.7%，「學生」8.3%，「台北市警方」2.5%。

同份民調顯示，對台北市長柯文哲上任至今的表現滿意者占51.6%，不滿意者33.1%；對比8月調查的66.8%滿意、20.2%不滿意，滿意度驟降15.2%，不滿意度增加12.9%。

被問到2018民進黨是否應該推出自己的候選人，41.7%受訪市民認為應該，31.2%認為不需要，對比上個月的調查，認為民進黨應該推出候選人者增加11.8%，認為民進黨不需要推出自己候選人者減少10.2%。

不過調查也顯示，若明天投票選台北市長，柯文哲不論單獨對決前行政院長張善政、單獨對決國民黨立委蔣萬安，或是與張善政及綠委姚文智3人同時參選、與蔣萬安及姚文智3人同時參選，柯文哲都能穩定獲得44%以上的得票，壓倒性勝過其他候選人。