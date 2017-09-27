獨家》41名立委提「總統制」修憲案 已跨過提案門檻

2017-09-27 17:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文日前於民進黨全代會提出啟動修憲工程，交民進黨智庫負責研擬討論。黨團方面，包括蘇巧慧、張宏陸等民進黨立委則於全代會後，針對中央政府體制提出修憲案，主張採取「總統制」，共有41名民進黨立委連署，目前已完成連署送案。

修憲案必須立委1/4（29人）連署，蘇巧慧、張宏陸等立委提出的總統制修憲案。已跨過提案門檻成案。

民進黨立委提出「憲法增修條文修正草案」總說明中指出，民主政治為責任政治，職權分明，權責相符，係國家憲政制度最根本之法則，我國目前憲法增修條文，顯然不符此根本法則。在總統直接民選以後，我國憲政制度如要採內閣制，等於逆勢操作，法制上與實務上皆相當困難，是以，採總統制，顯係多數民意較能接受之體制。

在行政權部分，草案說明主張，廢除行政院及行政院長，各部會首長及政務委員由總統任命，聽由總統指揮，總統除係國家元首外，並為最高行政首長。總統主持國務會議，應提交立法院議決之預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案及條約案，提出國務會議議決之。現行考試院職權，改屬行政權，另設獨立機關掌理之。

立法權部分，說明指出，為增加原住民立法委員代表性，一定人口數以上之原住民族，原則上由各族選出其立法委員，人口數較少之原住民族，共同選出立法委員。彈劾、糾舉及審計權改隸屬立法院，其職權之行使，以法律定之。

行政權與立法權之關係，說明指出，為總統於立法院單數會期開議後一個月內，必須至立法院進行國情報告，並送交立法計畫。總統必須於規定期限內，將預算案及結算案送交立法院。廢除行政院向立法院報告並備質詢之制度，但各部會首長應立法院各委員會之邀請，參加其舉辦之聽證會，各部會首長不得拒絕。廢除不信任案及解散立法院兩制度。總統對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得移請立法院覆議，維持原案之門檻由二分之一改為三分之二。