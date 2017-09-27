狼來了有陰謀？她發不自殺聲明：中國年付2千萬給白狼

邱議瑩昨天在質詢時，批評統促黨總裁張安樂用政黨糖衣包裝，實則替幫派滋事。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-27 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕台大日前舉辦「中國新歌聲」，卻演變成統促黨成員毆打學生濺血事件，民進黨立委邱議瑩昨天在質詢時，批評統促黨總裁張安樂假借政黨糖衣包裝，實則是幫派滋事，她也提及，有媒體報導中國一年給張安樂500萬人民幣（約2300萬新台幣）、竹聯幫3000萬人民幣（約1億3600萬新台幣），質疑該政黨背後有中國資金介入。

邱議瑩昨在立院提及統促黨成員多項犯罪行為，包括恐嚇、下藥性侵、攻擊獨派與警員等行為，詢問行政院長賴清德統促黨是政黨還幫派？內政部長葉俊榮上台回應，統促黨是登記政黨，因政黨法還未立法，目前僅以「人民團體法」較便宜行事的做法，依附於政治團體，統促黨是否以政黨外殼從事別的事，除了加速「政黨法」立法，還要研議涉及行為是否符合「組織犯罪防制條例」中的犯罪組織要件，是否具延續性、牟利性及結構性等，目前正在處理。

賴清德也說，統促黨成員屢屢犯罪、傷害他人，這樣的行為是社會不容許的，未來會朝組織犯罪方向研究，會要求相關部嚴加辦理。

邱議瑩接著追問，有媒體報導中國一年給張安樂500萬人民幣、竹聯幫3000萬，質疑統促黨背後是否有中國資金，並向政府喊話應該重視這問題。

賴清德也表達贊同，並對邱議瑩的質詢表達欽佩，強調政院會注意此事，邱也打趣回應，「我突然覺得人身安全受威脅，要發表不自殺聲明」。