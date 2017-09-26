偶像來了！上千粉絲擠爆市府大廳 攏洗為著「伊」...

熊讚粉絲創新高，台北市觀傳局26日在市政府為熊讚舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲參加。（記者方賓照攝）

2017-09-26 16:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運吉祥物「熊讚」升格為台北市政府的吉祥物，今天下午首次舉辦粉絲見面會，下午1點發放1500個號碼牌秒殺，上千名熊粉擠爆台北市政府1樓大廳，「熊讚」從市府2樓搭乘手扶梯出場時，在1樓等候多時的粉絲無不拿起手機，狂拍「熊讚」，現場宛如巨星登場的陣仗，顯見「熊讚」高人氣，北市觀光傳播局透露，未來可能安排「熊讚」到中南部，與粉絲們見面互動。

今天現場參加見面會的粉絲，可以領到一本由郝廣才著作的繪本《熊第一》，以及世大運明信片。今午12點多排隊領號碼牌的「熊粉」黃小姐說，「熊讚」很活潑，外型也很有特色，在世大運宣傳活動看到「熊讚」後就喜歡。

揹著1歲8個月大幼兒的李小姐也到場排隊要見「熊讚」一面，懷中幼兒還會豎起大拇指喊著「Bravo」，十分可愛。李小姐說，「熊讚」有種特別的親和力，第一眼看到後就愛上「熊讚」，以後「熊讚」有活動都會盡量參加。

觀傳局專員王大同表示，熊讚接下來會以參加公益、教育活動為主，另外也有市政宣傳活動，目前還在規劃中，如果有需要熊讚出席活動的團體，可以到台北旅遊網的熊讚邀約專區申請，但要提前2週。

熊讚粉絲創新高，台北市觀傳局26日在市政府為熊讚舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲參加。（記者方賓照攝）

熊讚粉絲創新高，台北市觀傳局26日在市政府為熊讚舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲參加。（記者方賓照攝）