台大出借場地爭議 校方證明：一天就同意了

針對台大操場外借引發爭端，台大主秘林達德25日舉行記者會說明，並回答學生會、學生代表提出問題。（記者方賓照攝）

2017-09-25 19:02

〔記者林曉雲、陳宜加／台北報導〕國立台灣大學出借田徑場給中國選秀商業節目，還被矮化為「台北市的台灣大學」，逾200名台大學生赴現場抗議，活動中止後，3名台大學生被中華統一促進黨毆打成傷。

（記者林曉雲製表）

台大學生會限時校方今天傍晚公開回應，台大主秘林達德依時出面和學生溝通。對於出借流程，他坦言，台大田徑場地的出借，台大最高決策單位是共同教育中心，依規定和往例，只要填妥「申請單」獲核可就完成借用，主辦單位慕婕塔公司是在8月8日提出申請，台大共同教育中心在8月9日同意。記者也看到出借同意公文，最高決策是共同教育中心主任（兼教務長）郭鴻基。

中國節目《中國新歌聲》音樂節打算24日在台大登場，校園田徑場中的草坪區搭建了大型舞台。（資料照，記者廖振輝攝）

林達德直言，此事行政作業確有瑕疵，台大校方表達歉意，田徑場本來就應該以教學為優先，原則上朝向「不再外借方向」規劃，如果非有必要借田徑場辦活動，也要經過更嚴格的程序，須經校園規劃小組審核等，邀學生一起參與審核。他澄清，文化局沒有出公文給台大，只有廠商慕婕塔公司出公文。

林達德詳細說明出借場地的時程：

＊7月11日，主辦廠商慕婕塔公司接洽體育室─告知預計9月23日租用台大田徑場，9月24日告知活動要借5天半，承辦人告知校隊指導老師有此活動，老師同意並安排調整上課場地。

，承辦人向主辦單位表示，田徑場靠近新生南路，恐會影響鄰近住戶噪音，表明不宜借用。＊，廠商接洽表明活動修正為4天半，且表示可妥適處理噪音等問題，當天依申請標準作業程序填妥申請單借用。＊，台大共同教育中心同意借用，完成借用手續。＊，慕婕塔公司要求由4天半增加2天，體育室認為會影響教學，並未同意增加2天。＊，慕婕塔公司要搭建舞台，表示建築師須送請相關文件給北市府建管處，當日告知需要台大發出同意函。＊，體育室主任康正男通知文化局、駐警隊、體育館及主辦廠商場勘，主辦單位答應一切照學校規定配合辦理。＊，共同教育中心同意舉辦，當天才公告外借，因需台大校方發文給北市府，校方在9月19日才看到慕婕塔公司給台大校方的公文，已經準備進場施工，校方才知道，因預計該活動有3、4千人，校方指示總務處加入會辦，當天下午行政會議，代理校長張慶瑞指示，此活動影響教學活動，要求總務處檢討改進。＊，台大學生會出面抗議影響教學。＊，「中國新歌聲」活動舉辦，台大學生到場抗議，15:30校長張慶瑞指示中止活動，4:40慕婕塔公司同意結束活動。