台大生抗議濺血！ 邱毅：打輸還有臉大喊大叫

2017-09-25 15:33

〔記者翁子涵／綜合報導〕「中國新歌聲－上海台北音樂節」昨在台大舉辦，台大學生因不滿舞台破壞跑道、侵受教權，發起抗議行動，不料在場外有學生竟遭統派人士毆打濺血，對此，前立委邱毅表示，「說起來也真丢臉，幾個年輕力壯的台獨小伙子竟然打不過統派老頭，打輸了還有臉大喊大叫，求警察伯伯叔叔救他。」

邱毅也預測：「若有天中國真的武統台灣，這些台獨年輕人恐怕也是率先投降，還能很自然的五體投地俯首稱順民，並簞食壺漿以迎王師。若不信，你就等著看吧，我預言一向神準的。」

網友酸邱毅：你已經投降了

邱毅一番言論也在PTT掀起熱烈討論，網友紛紛留言酸他「率先投降的是你老兄吧，還沒打你就在舔了」、「自卑的人才在戴假髮」、「我只知道你已經投降了」、「指花為蕉比較丟臉」，但也有人認同邱毅說法。

邱毅今在臉書粉絲專頁發文，他認為「中國新歌聲」這次來台辦活動是對台灣有利的非政治性娛樂活動，他看不出有任何統戰陰謀，「不過應該是自卑情緒或政治狂熱，或是罹患《受迫害妄想症》的精神疾病，一批歇斯底里的台獨年輕人前去鬧場滋擾，擺出要把演唱會搞爛弄砸的病態行動。」

談及流血衝突，邱毅說：「我邊看視頻邊叫丢死臉了，這種台獨年輕人怎麽找的到好工作，怎麽交的到好女朋友，既沒用不能打又膽小，還有臉出來做現世活寶。我年輕時要像他們這般窩囊，早找個地洞躲著不敢見人，那裡還敢跑出來自取其辱的。」

（更新15：56分）