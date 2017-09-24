3名學生遭統促黨成員打傷 台大校方強力譴責暴力

2017-09-24 20:27

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借場地給《中國新歌聲》辦活動，不僅侵害台大學生上體育課的受教權，也造成新鋪好的國際級跑道受損，更被借場地的中國單位「矮化」成「中國台灣大學」，台大學生自發性到現場抗議，台大主秘林達德表示，擔心學生會受傷，下午3點校方決定停止出借場地，與台北市文化局及主辦單位協商4時停止活動，未料仍發生3名學生遭到校外人士毆打受傷的不幸，除了已報警之外，台大校方人員也陪同受傷學生赴醫院，幸好沒有生命危險，台大校方強力譴責暴力。

林達德也表示，台大就是國立台灣大學，絕對不會是其他的名字，主辦單位借台大場地還矮化台大，非常不應該，校方給予強力譴責，這種事情以後也絕對不會發生，代理校長張慶瑞正在美國進行學術交流，下週二回國之後，將深究此事、也會與學生會等進行會談，會訂出嚴格的場地出借規定。

林達德指出，校方今天認為這場活動有安全顧慮，依校長張慶瑞指示，基於保護學生安全、維護校園秩序，台大向主辦單位提出「停止出借場地」要求，校方評估如再繼續舉辦活動，風險太大，學生安全有疑慮，台大提出中止要求時，北市文化局也在場，三方協商後達成共識，活動在4點結束，由主持人宣布。

林達德表示，下午的協商過程中，文化局和主辦單位對停止活動均無異議，台大是場地借用單位，學生安全和校園安全最重要，這次出借場地確有問題，校方會細究檢討，不管是椰林大道、振興草坪等場地如要外借，未來都必須經過嚴格審核，這種事不可能再發生，台大也會追究相關責任。