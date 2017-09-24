當蔡英文面嗆 張花冠：我什麼時候向總統求過官

2017-09-24 17:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開全國代代表大會，嘉義縣長張花冠和立委陳明文之前多次互嗆，今天張花冠也在會中發難，當著總統蔡英文的面說，有人在基層散布謠言說她求官。「我公開請問主席，請問我什麼時候跟你求過內閣什麼部長的職位？如果沒有，請主席幫我澄清」。

擔任大會主席的總統蔡英文當場笑出來，沒有回應。直播畫面同時帶到陳明文時，他則是臉沉癟嘴。

嘉義的「花系列」劇場從民進黨中常會演到全代會，之前陳明文、張花冠兩人就曾在總統蔡英文前多次互嗆，之後張花冠又提告陳明文性騷擾。

而陳明文之前曾透露，張花冠希望能夠推動嘉義縣市合併，這樣就能夠繼續選。今天，張花冠則在全國黨代表大會中發言說，希望民進黨，在行政區域上重新劃分，減少城鄉差距，提升效率。但不要指定式接班人概念，只有中國才這樣做。（張花冠之前批陳明文指定農委會副主委翁章梁為接辦人。）

張花冠也提到，現在黨內還有威權體制，之前有人在TVBS罵民進黨，現在卻也得到高官，這樣近親繁殖，對民進黨不好。

張花冠也說，有人到基層四處散播謠言，說他求不到官，請問主席，我什麼時候跟你求過內閣什麼位子？

「主席不用迴避！我到底有沒有求官？」張花冠繼續說，選對會召集人（陳明文）不夠公正，我們會失去民心，他哥哥兩次總統選舉都站在對方，現在卻在金管會地震保險基金會當董事長，這樣有公平？有公道嗎？我什麼時候跟總統求過官？

全代會的轉播鏡頭隨即轉到陳明文，陳明文面無表情。蔡英文則笑了一下，未做任何回應，僅說「時間到了後？請下一位發言。」