全代會若通過特赦扁案 民進黨高層：只是建請案

前總統陳水扁今天不會出席民進黨全代會。（圖擷取自臉書）

2017-09-24 14:10

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨第17屆第2次全國黨員代表大會下午在圓山飯店舉行，其中特赦前總統陳水扁提案備受矚目。民進黨內高層中午受訪表示，即使全代會通過特赦扁案，「也只是建請案而已」，不具約束力。

高層指出，如果送到中執會研議，到時候若又有中執委要求處理，甚至要求表決做出決定，那更麻煩；若在全代會通過，也只是建請總統參考，也許會比較好，不過最後還是看今天下午全代會的處理，「相信小英的睿智」。