全代會怎處理逾85％黨代表連署赦扁？ 綠委各有看法

2017-09-22 12:58

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨全國黨代表大會即將於週末登場，目前已有逾85%比例之黨代表連署，要求總統蔡英文特赦前總統陳水扁。民進黨立委黃偉哲表示連署是意志的表達，不能讓黨代表意志無法表達；黨團總召柯建銘則表示，總統一定有智慧解決。

民進黨全代會即將於本週末在圓山大飯店舉行，據了解，目前已有超過500名、逾85%的黨代表進行連署，要求總統蔡英文特赦陳水扁。

對此，黃偉哲認為連署是黨代表們的權益，且是意志的表達，黨中央處理議案是黨中央的態度，全代會議案若通過，行政部門採取什麼措施是行政部門的事，但不能讓黨代表的意志都不能表達，民進黨價值為多元民主，應不致於讓全代會連說話的聲音都沒有。

對於有黨代表認為因連署議案感到被施壓，黃偉哲表示全代會是實踐民主之所在，絕無所謂壓不壓力的問題，民進黨當年通過「正常國家決議文」面臨更大的國內外壓力都能撐過去了，或許有人覺得被施壓，但全代會絕無施壓的意思，會尊重每個黨代表的意見。

民進黨立委許智傑表示，特赦一案可分為三部曲，此事應該依照程序陸續進行。許智傑解釋，第一部曲是全代會通過決議，第二部曲是「赦免法」的修法，第三部曲則是總統的職權行使，並無所謂以黨領政的問題，每個程序、每個階段的意見及權益都應被尊重。

民進黨立委郭正亮指出，此事已經到了黨內同志積極面對的時刻，全代會現場若處理完，可能還是會交給黨中央成立小組來討論，若有不同意見也可提出主張，爭議越小越好，連署並非逼黨中央表態，此事並非單純yes or no，應交由黨中央小組於3個月內完成討論。

柯建銘則表示，赦扁的議題尊重總統的處理，目前不知會發生什麼狀況，但總統是黨主席，一定會有智慧解局，每個人都會擔心當天會發生什麼狀況，但大家就是尊重黨主席當天的裁示。