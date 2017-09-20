綠議員做球回應基層 柯P仍繼續嗆中央

2017-09-20 18:38

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲近日炮打中央，發酵成政治危機，民進黨台北市議員許淑華、梁文傑今下午於議會施政報告答詢，指民進黨基層樁腳「寧願三強相爭」，昨鬼門關還有普度民眾罵柯「背骨」。許還給時間讓柯向綠營支持者解釋，豈料，柯回應，也不是嗆聲，他是看到就講，交通部還說他危言聳聽，「我當然K他，兩年不處理。」許回說「你還繼續嗆聲，我也無話可說。」

許淑華則於議場讀一位樁腳LINE的內容，指該親友是民進黨及她堅定支持者，請她轉告市黨部、中央黨部，明年台北市長若再不自己提人，他們親友近100張票將會投廢票，該民眾認為若繼續支持柯，一定會影響議員選情，「寧願三強相爭，也不應該缺席」，若黨部要撐到明年6月決定，支持者信念也會隨時間不見。

許淑華問柯文哲有沒有話對民進黨持者說，柯文哲表示，「其實我們在台北試驗，能不能回到一種純粹做事，我也覺得目前台灣政黨政治...」但許淑華打斷話說，「你現在要挽回民進黨支持者對你信心，我們今天還沒確定喔！當然也沒有說排除你（柯）喔！問題是支持者給民進黨壓力，今天市長的局跟市議員綁在一起」，希望柯再把話講清楚。

在許淑華引導下，柯文哲提到自己兩岸論述，表示「我們對台灣主體堅持，不用懷疑，我們也是堅持台灣最大利益；多元社會也不要老是懷疑別人賣台，奇怪為什麼只有你自己愛台灣？怎麼做最好，有時大家可以討論。」

許淑華接著問，「你跟中國可以兩岸一家親，跟民進黨無法一家親嗎？」柯文哲回應，「妳覺得我對中國比民進黨更好嗎？不可能。」但談到近日砲打中央，柯又說，也不是嗆聲，他是看到就講，像台北車站聯合防災中心、悠遊卡成行動支付卡講很久了，交通部還說他危言聳聽，「我當然K他，兩年不處理。」許回說「你還繼續嗆聲，我也無話可說。」

稍後民進黨台北市議員梁文傑則說，可理解柯文哲談「兩岸一家親」，是為了約15％的選票，柯無法拿到淺藍票、不被綠營罵，就算總統蔡英文、行政院長賴清德談「兩岸一家親」也一樣會被罵；但綠營基層不諒解柯的是「忘恩負義」，就像昨天鬼門關，他跑普度活動，有3位民眾罵柯「背骨」，他呼籲柯不要得了便宜還賣乖。