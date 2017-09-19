布吉納法索大使來台履任 蔡總統盼深化邦交

蔡英文總統今天上午在總統府接受布吉納法索新任駐台特命全權大使尚娜（Aminata Sana/Congo）呈遞到任國書，歡迎她來台履任。（資料照）

2017-09-19 11:33

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午在總統府接受布吉納法索新任駐台特命全權大使尚娜（Aminata Sana/Congo）呈遞到任國書，歡迎她來台履任，並盼持續深化雙邊合作關係，增進兩國邦誼。

總統府將在稍後提供影像畫面。在接受呈遞國書後，蔡總統首先代表我國政府與人民對尚娜大使來台履新，表達竭誠歡迎之意。

談及兩國關係，總統指出，台灣與布吉納法索在雙邊合作與友誼上，都有良好基礎。兩國自1994年復交至今已23年，台、布合作混合委員會第11次會議剛於去年9月圓滿落幕，明年將舉行第12次會議。相信未來在尚娜大使的協助下，定會讓兩國合作關係更上層樓。

蔡總統表示，近年來，台灣與布吉納法索在政治、經濟、文化及教育等各層面的交流不斷深化與廣化，兩國政府間則以農業、醫療衛生、職業訓練及太陽能光電等做為四大合作計畫的主軸。我國也將持續以「踏實外交、互惠互利」的精神，強化兩國合作與交流。

對於布國政府長期以來堅定支持我國際參與，蔡總統也藉此機會表達衷心感謝之意。總統說，台灣做為國際社會的一份子，為國際社會貢獻的心從來沒有改變。未來，也期待布國繼續為台灣的國際地位發聲，讓台灣能夠有更多機會走向世界。

總統說，尚娜大使年輕有為，相信能為兩國關係注入嶄新活力。她也期盼，尚娜大使駐台期間，能扮演兩國政府及人民良好溝通橋梁，增進兩國民眾的彼此瞭解，讓台、布友誼向下札根、向上開花結果。