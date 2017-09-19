大巨蛋僵局有解了？ 遠雄趕在柯P施政報告前送都審

遠雄趕在柯文哲施政報告前將大巨蛋相關變更建照文件送進都審會進行審查。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-09-19 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣建築中心的大巨蛋「防火性能審查評定書」6月底出爐，當時遠雄曾嗆不再重送都審會審查，不過據傳雙方已達成協議，遠雄上週也已完成都審的書面申請電腦掛話，今天（19日）台北市長柯文哲赴市議會施政報告前，將相關變更建照文件送進都審會進行審查。

根據《上報》報導，北市副市長陳景峻與遠雄代表和市府相關局處密集會商，傳出已和遠雄傳出達成共識，市府同意大巨蛋案不用重送環評，而遠雄也將大巨蛋案安全鑑定、都市防災部分變更送都審會，趕在柯文哲今天施政報告前送都審。

遠雄副總兼發言人楊舜欽表示，雙方取得3項共識，第一是有關大巨蛋的立面、景觀、植栽部分，「遠雄將回復到2011年當時送件時原始設計圖來施工，不再根據後續的幾次變更來進行」；第二則是不需要重送環評；第三則是就台建中心提出的「大巨蛋防火性能審查評定書」內容，就都市防災部分，遠雄已同意今天送都審會審查。

他強調，雙方像是婚姻關係，決定離婚就沒有再談下去的必要，否則大家都有意願在維持婚姻關係的前提下，就應想辦法繼續走下去，因此雙方都有釋出善意。

報導指出，雙方達成協議，主要是陳景峻從中斡旋，原本態度強硬的副市長林欽榮、都發局長林洲民在陳景峻的協調下，態度也逐漸軟化，願意和遠雄代表坐下來談判。有知情人士透露，柯市府大巨蛋案得以解套，陳景峻是關鍵角色。