蔡英文：期許台灣走向深化民主道路

由財團法人八卦寮文教基金會舉辦的「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，今天上午在雅歌樂器橋頭覓蜜基地熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

2017-09-17 13:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕蔡英文總統今天出席「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，緬懷兩位民主前輩對台灣民主發展的貢獻，她強調，政府會繼續推動政治檔案的整理、開放及應用，重建歷史真相，讓台灣走向深化民主的道路。

財團法人八卦寮文教基金會今天上午在雅歌樂器橋頭覓蜜基地，舉辦一場「余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，表達對2位已故高雄老縣長的懷思，包括總統蔡英文、前民進黨主席許信良、高雄市長陳菊、余政憲和余玲雅等人，均出席音樂盛會。

蔡英文指出，1979年余登發老縣長被威權政府誣陷，遭到判刑入獄，當時有許多黨外人士和民眾拉著「堅決反對政治迫害」布條，走上橋頭老街，這是戰後台灣宣布戒嚴以來，第一次大規模的示威遊行，「橋頭事件」因此成為台灣戰後民主運動史上重要的一頁。

她表示，雖然不少人對橋頭事件的發生經過很熟悉，但還是要一直述說，且要用文學、電影、戲劇、音樂會等各種方式，來呈現台灣人追求民主的犧牲和奮鬥。

她強調，每說一次台灣民主化的故事，就是再次確立：台灣人是「民主人」、「自由人」，台灣的民主、自由絕對不是統治者的恩賜，而是人民自己爭取來的。

蔡總統並以最近一部描述韓國光州民主化運動裡面的一位計程車司機的電影為例，指出台灣的威權時代和民主化過程，也有很多值得深入挖掘的故事，看到其他國家這麼重視轉型正義，我們會更努力，讓我們的故事能夠一代傳一代。

蔡英文表示，會繼續推動政治檔案的整理、開放和應用，重建歷史真相，讓更多人可以在真相的基礎上，進行更深入的研究和多元的創作，她強調，越多檔案，就越多真相，越多真相，就越多反省，威權時代的歷史，可以做為我們的資產，是鞏固民主的資產。

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