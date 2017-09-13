台灣頻喊買F-35B戰機... 專家透露美方已不耐煩！

我國頻頻向美方釋出購買F-35B的意願，傳出美國已感到不耐煩。（法新社）

2017-09-13 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對我國頻頻向美方喊話，欲向其採購關鍵潛艦建造技術，甚至表達欲採購F-35B型戰機等，據稱美方對此已感到相當不耐，另也傳出部分美國官員的態度也讓台灣感冒，甚而對其建言產生排斥。

根據《聯合報》報導，台海安全研析中心主任梅復興今天上午透露，美國歷屆政府對台軍售高度重視，但近年美台雙方卻時見分歧，美方認為台灣對美國呼籲的許多措施「置若罔聞」，無法深化「創新、非對稱」建軍與作戰思維，反而把重點放在難度較高的長期議題，例如F-35B或潛艦技術等。

他解釋，台灣對美方提出的「非對稱作戰」置若罔聞，例如美國國防部智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）去年提出的「台灣的空防選項」中，建議台灣未來空防強化「地對空飛彈」為主的不對稱戰力，減少對戰鬥機的依賴。不過我方仍卻偏向購買F-16C/D型或者F-35等新型戰鬥機。

梅復興認為，軍事合作和經貿是台美間最重要的關係，雙方均具有重要難取代的戰略價值，這是為什麼中國有強大籌碼，卻仍無法撼動華府拋棄台灣的核心理由，但最近雙方談話常常出現分歧。不過他也提到，川普政府對台灣議題仍相當注視，並積極參與經營，但有部分官員向他透露，近年似有愈來愈難跟我們談得到一塊兒的感覺。

他強調，美國深知台灣在短期內顯著增加國防支出的可能性不高，對我國感到某些程度的挫折與不耐，也不令人意外，不過在此背景下，近年來有部分美方官員的態度也讓我方感冒，甚而對其建言產生排斥。

梅復興提醒，我國負責與美方溝通的軍方與國安高層，必須更重視並大幅增進其論述能力與品質。相關單位除需積極培養此方面人才，更須借重具此領域專長或經驗的體制外人才，來提供協助，打贏這場攸關國家利益與安全的長期抗爭。